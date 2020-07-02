Главы ЦРУ и АНБ проинформируют руководство Конгресса США об утверждениях о РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США проинформируют в четверг руководство американского Конгресса относительно вопроса о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Да, так и планируется", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

При этом Макинэни подчеркнула, что эти утверждения остаются непроверенными, и потому решение не сообщать президенту США Дональду Трампу о неподтвержденных данных было правильным. "Мы всегда действуем в интересах наших войск. Но это (информация - прим. ТАСС) остается непроверенным до сих пор по состоянию на данный момент", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.