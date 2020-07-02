Начштаба ВВС США рассказал о попытках модернизовать ядерный арсенал и обычные вооружения

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются провести модернизацию одновременно ядерного арсенала и обычных вооружений, однако в бюджете это не предусмотрено. Об этом сообщил в среду начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Это будет первый случай, когда страна пытается одновременно модернизировать ядерный арсенал, при этом проводя модернизацию устаревших обычных вооружений. Текущий бюджет не позволяет делать и то, и другое, поэтому либо придется заключать серьезные сделки [между демократами и республиканцами в Конгрессе США], либо нам нужно будет найти средства для стратегического ядерного сдерживания", - отметил генерал.

"Мы должны обсуждать, как мы будем финансировать эту важную часть наших ВС", - добавил он

Говоря о модернизации ядерной триады США Голдфин указал: "Я никогда бы не посоветовал разоружаться в одностороннем порядке или отказываться от возможности ответного [ядерного] удара".