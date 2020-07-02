Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря

ГАВАНА, 2 июля. /ТАСС/. Национальный избирательный совет Венесуэлы утвердил в среду дату выборов в Национальную ассамблею страны. Голосование состоится 6 декабря, сообщила председатель избиркома Индира Альфонсо.

"Венесуэльцы, 6 декабря состоится голосование по избранию Национальной ассамблеи", - заявила она в эфире государственного телевидения.

По словам Альфонсо, регистрация кандидатов пройдет с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания пройдет с 21 ноября по 5 декабря.

На данный момент большинство депутатов Национальной ассамблеи являются противниками действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.