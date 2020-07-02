СМИ: аравийская коалиция наносит массированные удары в Йемене

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена, в том числе столичному региону. Об этом сообщает в четверг подконтрольный йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) телеканал Al Masirah.

По его данным, интенсивным налетам подверглись различные районы столицы страны Саны, в том числе окрестности международного аэропорта столицы республики. Телестанция сообщает о нескольких раненых в результате этих воздушных рейдов. Кроме того, по некоторым данным, в ходе одного из ударов был причинен урон зданию министерства информации в правительстве хуситов.

Между тем в северной провинции Саада при бомбардировках так называемого аравийского альянса погибли двое и пострадали четверо гражданских. Как утверждает Al Masirah, атакам с воздуха подверглись дома местных жителей. Телеканал также информирует, что только с полуночи четверга (время совпадает с московским) по самой Сане было нанесено порядка 20 ударов, почти столько же по другим целям в столичной провинции.

В среду коалиция объявила о начале масштабной операции по уничтожению боевого потенциала хуситов в ответ, как заявлялось, на участившиеся в последнее время случаи трансграничных атак на Саудовскую Аравию со стороны мятежников, в том числе посредством баллистических ракет и беспилотников. "Операция направлена на нейтрализацию и уничтожение боевого потенциала хуситов и устранение исходящей от них угрозы", - подчеркивалось в коммюнике альянса. Ранее поступала информация, что налетам также подверглись провинции Хадджа, Мариб, Эль-Джауф и Эль-Байда.

Глава делегации "Ансар Аллах" на переговорах Мухаммед Абдель Салям уже заявил, что йеменский народ сохраняет за собой право на самооборону и даст болезненный отпор агрессору. При этом он обвинил арабские государства и все международное сообщество в том, что они "закрывают глаза на преступления американо-саудовской коалиции", но каждый раз, когда "йеменцы реализуют свое право на ответ, спешат всячески осудить их".

Обстановка в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Позднее было объявлено о прекращении "Бури решимости" и начале другой операции - "Возрождение надежды". Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.