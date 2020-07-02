Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ из-за подозрений по Афганистану

ТАСС, 2 июля. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости мер в отношении России в связи с приписываемыми последней контактами с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) против американских войск в Афганистане. Такое мнение политик выразила в среду в эфире телеканала MSNBC.

"Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно", - сказала Пелоси. Она добавила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "пренебрег своим долгом" и не предпринял мер по защите американских военных, хотя, по ее словам, был уведомлен о существующих подозрениях.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позднее издание проинформировало, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовностью предоставлять денежные вознаграждения участникам радикального движения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

В Белом доме 27 июня заявили, что Трамп не был проинформирован о подозрениях спецслужб. На следующий день глава государства написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной эту информацию.