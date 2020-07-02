Помпео рассчитывает выявить и наказать организаторов утечек ложных данных об РФ и талибах

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает необходимым выявить и привлечь к ответственности организаторов утечек недостоверной информации в прессу о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства военнослужащих США. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News.

Его попросили прокомментировать данные о том, что упомянутые выше публикации в американской печати были подстроены отдельными членами разведывательного сообщества, которые стремились скомпрометировать президента Дональда Трампа. "Я не знаю, кто устроил эти утечки. Однако меня сильно расстраивает, когда периодические издания публикуют подобную информацию. Потому что такие публикации ставят под угрозу жизнь наших разведчиков и военнослужащих", - ответил Помпео.

"Это опасно и неправомерно. Я надеюсь, что мы сможем выяснить, кто это сделал, и предадим их правосудию", - добавил госсекретарь.

По словам Помпео, "многие используют "Талибан" (запрещенное в РФ радикальное движение) в качестве своих марионеточных сил или делали это ранее в течение многих лет". "К сожалению, туда поступали средства со всего мира, - сказал госсекретарь. - Президент [США Дональд] Трамп серьезно к этому относится. [США готовы] ответить на любую угрозу, будь то со стороны использующих "Талибан" иранцев или россиян".

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков "Талибана" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.