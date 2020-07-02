Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении КНР, стремясь "обратить вспять" политику Пекина. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Когда речь идет о несправедливой торговой практике Китая, мы требуем изменить ситуацию и вводим тарифы, - заявил он. - Когда Китай осуществляет в военной области действия, угрожающие США, мы предоставляем несколько сот миллиардов долларов Министерству обороны США, с тем чтобы обеспечить безопасность Америки". По словам Помпео, Коммунистическая партия Китая "стремится конкурировать по всему миру таким образом, который не сочетается с тем, что американцы и все демократические страны считают правильным". "Политика президента Трампа нацелена на то, чтобы обратить вспять такие тенденции", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает администрация Трампа, для того чтобы не допустить в США товары, якобы изготовленные с использованием "подневольного труда" в Китае, Помпео подчеркнул, что США "решительно реагируют на действия китайцев сразу по нескольким направлениям, и одно из них - это вопрос о подневольном труде". "Мы призвали представителей бизнеса проверить их поставщиков и убедиться, что ничего подобного к нам не проникает", - заявил он и добавил при этом, что такой подход "поддержат и другие страны, в том числе мусульманские".

Затронув вопрос о принятом Китаем законе об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, госсекретарь США заявил, что администрация Трампа "проделала хорошую, важную работу в том, чтобы защитить свободы жителей Гонконга". По его словам, Вашингтон "будет продолжать оказывать нажим на Пекин и делать все возможное, для того чтобы сохранить свободы жителей Гонконга".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно ему, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.