В Японии заявили, что не меняют позиции по Курилам в связи с поправкой к Конституции РФ

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, однако его базовая позиция по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора остается прежней. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы внимательно следим за происходящим в российской внутренней и внешней политике, однако как правительство мы это (внесение поправки в Конституцию - прим. ТАСС) не комментируем. В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет", - ответил он просьбу журналистов прокомментировать голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Поправка к Конституции РФ подразумевает в том числе запрет на отчуждение территорий страны.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Чтобы поправка вступила в силу, ее должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 99,02% протоколов, порядка 78,03% проголосовавших высказались в поддержку изменений.