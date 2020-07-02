В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

НУР-СУЛТАН, 2 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам заседания государственной комиссии под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина в четверг.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля текущего года следующих ограничительных мер на 14 дней. По транспортному сообщению - сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями)", - говорится в сообщении.

При этом решено приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, а также ограничить работу общественного транспорта по времени.

Дополнительные карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации могут быть продлены на две недели или ужесточены.

"Глава правительства отметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены", - говорится в сообщении.

Запрет массовых мероприятий

Кроме того, власти Казахстана вводят запрет на проведение массовых мероприятий с 5 июля на две недели.

"Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам - не более трех человек. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.