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WP: Трамп ничего не планирует в связи с сообщениями о России и талибах

По данным издания, в Белом доме обсуждают, сколько секретной информации можно раскрыть, чтобы "поддержать скептицизм" президента США в отношении этих разведывательных данных
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что ему нужно что-то предпринять в связи с утверждениями о том, что Россия якобы побуждала афганских боевиков убивать американских военнослужащих. Об этом сообщила в среду вечером газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации высокого ранга.

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По их утверждениям, меры в отношении Москвы не выработаны, поскольку лидер Белого дома не считает, что информация о готовности РФ выплачивать вознаграждения талибам соответствует действительности.

"Трамп не уверен в том, что ему стоит что-то предпринять в связи с вопросом о вознаграждении", - пишет издание, напоминая, что в среду глава государства назвал данную историю "выдуманной лживыми СМИ", чтобы навредить ему и Республиканской партии, которую он представляет. В статье отмечается, что в Белом доме обсуждают, сколько секретной информации можно раскрыть, чтобы "поддержать скептицизм Трампа в отношении этих разведывательных данных".

В то же время, сообщили источники The Washington Post, позиция президента может измениться по мере усиления давления на него со стороны Конгресса. Как сообщает издание, в конце марта обсуждалось возможное введение санкций против России в связи приписываемой России деятельностью против интересов США в Афганистане.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Теги
АфганистанСШАРоссияТрамп, Дональд
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