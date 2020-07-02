МИД КНР: Китай уважает выбор россиян на голосовании по поправкам к Конституции РФ

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китай уважает выбор, сделанный гражданами России в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, являясь одним из важнейших событий в российском политическом календаре, прошло слаженно. Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан России", - заявил дипломат.

"Будучи дружественным соседом Российской Федерации и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, КНР всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития. Мы остаемся готовыми работать с российской стороной на основе консенсуса, достигнутого между лидерами наших стран, углублять стратегическую координацию и строить взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Чтобы поправка вступила в силу, ее должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 65%.