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Ветеран ЦРУ считает, что Россия не могла стоять за атаками на американцев в Афганистане

Милтон Бирден также заявил, что со своей стороны спецслужбы США "никогда не предлагали ничего даже отдаленно похожего на вознаграждение за убийство военнослужащих 40-й армии", составлявшей костяк ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 1979-1989 годах
Война в Афганистане, 1986 год Виктор Будан/ТАСС
Описание
Война в Афганистане, 1986 год
© Виктор Будан/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ветеран ЦРУ США Милтон Бирден, который в 1986-1989 годах возглавлял резидентуру ЦРУ в Пакистане, а заодно отвечал и за Афганистан, сомневается, что Россия могла предлагать афганским боевикам-талибам вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

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"Это была бы безумная операция, которая была бы скомпрометирована, не успев начаться", - подчеркнул он в четверг, отвечая по электронной почте на вопросы корресондента ТАСС. Бирден утверждал, что со своей стороны спецслужбы США "никогда не предлагали ничего даже отдаленно похожего на вознаграждение за убийство военнослужащих 40-й армии", составлявшей костяк ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 1979-1989 годах. Напротив, по его словам, он не раз лично убеждал афганских моджахедов "гуманно обходиться со своими советскими пленными", а "порой даже выменивал их для последующей репатриации". Одним из таких военнослужащих, как он сказал, был Александр Руцкой, позже ставший видным российским политиком.

В США афганский конфликт 1979-1989 годов известен в основном по имени конгрессмена-техасца Чарльза Уилсона, который был в Вашингтоне одним из главных апологетов афганских моджахедов и играл важную роль в оказании им не только политической, но и военно-технической поддержки. Согласно документальной книге "Война Чарли Уилсона: рассказ о крупнейшей тайной операции в истории", американцы перепоручали пакистанской разведке (ISI) то, что не могли или не хотели брать в Афганистане на себя.

В книге описывается, как инструкторы ISI обучали афганских душманов для нападений на советских военнослужащих, а затем расплачивались с ними за убийства - деньгами, оружием, а порой и алкоголем. Все это делалось под контролем ЦРУ, отчитывавшегося по итогам перед политическим руководством в Вашингтоне. США в те годы официально оказывали Исламабаду крупную финансовую поддержку, которая резко сократилась сразу после вывода советских войск из Афганистана.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в своем "Твиттере", что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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