Суд Лондона признал Гуайдо президентом Венесуэлы в споре о золоте на $1 млрд

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны, фактически лишив правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии. Такое решение принял в четверг Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью более $1 млрд.

"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", - заявил судья Найджел Тир, слова которого приводит агентство PA. Он также добавил, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы". "Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто", - постановил судья.

По информации агентства, адвокаты, представляющие в разбирательстве правительство Венесуэлы, заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

В апреле Каракас уже направлял запрос в Банк Англии, рассчитывая вернуть часть хранящихся там золотых слитков и продать их. В документах, с которыми ознакомилось агентство Рейтер, говорится, что власти Венесуэлы хотят перечислить вырученные средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти $525 млн по текущему курсу) из-за опасений, что Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.

В понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке. В общей сложности в черный список ЕС для Венесуэлы включены 36 человек. Великобритания заявила, что присоединится к новым санкциями ЕС против южноамериканской страны.