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Моди подтвердил, что готов встретиться с Путиным в Индии

Индийско-российский саммит должен пройти в 2020 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в четверг президенту России Владимиру Путину, что готов встретиться с ним на индийско-российском саммите, который должен пройти в Индии в 2020 году. Как сообщается на сайте индийского премьера, об этом Моди заявил в телефонном разговоре с Путиным.

"Моди и Путин договорились сохранить динамику двусторонних контактов и консультаций в преддверии ежегодного двустороннего саммита, который состоится в Индии в конце этого года. Премьер-министр Моди выразил готовность приветствовать президента Путина в Индии на двустороннем саммите", - отмечается в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что президент России поблагодарил премьера Индии за телефонный звонок и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Моди в телефонном разговоре обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Моди поздравил российского президента с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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