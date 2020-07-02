СМИ: Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Как сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на источники, такое решение было принято в четверг на заседании Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством главы индийского военного ведомства Раджнатха Сингха.

По информации агентства, ВВС Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30 МКИ, которые выпускаются индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.

Кроме того, министерство обороны одобрило предложение по модернизации уже стоящих на вооружении страны 59 истребителей МиГ-29, указывает PTI.

Агентство подчеркивает, что решения о покупке и модернизации самолетов были приняты на фоне обострения отношений между Индией и Китаем.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР произошли стычки между индийскими и китайскими военными. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Газета The Economic Times 19 июня со ссылкой на военные источники сообщала, что ВВС Индии планируют закупить у России 21 сверхзвуковой истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных, "для замены истребителей МиГ-21, которые будут полностью сняты с вооружения в течение ближайших пяти лет".