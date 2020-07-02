В ЦИК Белоруссии поступили документы на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии получил документы на регистрацию кандидатом в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщили ТАСС в четверг в ЦИК республики.

"Сегодня в Центризбирком поступили документы на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты на очередных выборах", - отметили в комиссии.

Там уточнили, что, в соответствии с избирательным законодательством, претендент подает в ЦИК заявление о согласии баллотироваться на пост президента, декларацию о доходах и имуществе и анкету с биографическими данными. Ранее инициативная группа Лукашенко сдала в избиркомы более 2 млн подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом. В результате проверки достоверными были признаны 1 939 572 подписи. Для регистрации необходимо было собрать не менее 100 тыс. действительных подписей.

Кроме Лукашенко, необходимое количество подписей и документы в ЦИК подали Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ) Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии Валерий Цепкало и представители Виктора Бабарико, находящегося под арестом в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. При этом ранее в ЦИК сообщили, что Цепкало не собрал необходимое количество подписей. Из более чем 200 тыс. собранных подписей избиркомы признали достоверными около 75 тыс.

Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента запланированы на 9 августа.