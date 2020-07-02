В ЕК прокомментировали итоги общероссийского голосования по конституции

"Безусловно, только сама страна может решать, сколько времени ее лидер может занимать свой пост, но очень важно, чтобы существовали системы сдержек и противовесов и чтобы выборы были свободными, честными и демократическими. Не должно быть никаких ограничений в отношении оппозиции или политической конкуренции", - сказал Стано.

По его словам, ЕС "осведомлен о сообщениях о нарушениях в ходе голосования" и призывает РФ тщательно расследовать все подобные случаи. Представитель ЕК напомнил и о позиции ЕС по Крыму, где в том числе проводилось голосование по изменениям в конституцию, и об анализе Венецианской комиссией Совета Европы поправок, а также выразил надежду на то, что РФ продолжит выполнять свои международные обязательства, в том числе перед Европейским судом по правам человека.

Как сообщил корреспонденту ТАСС в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов, российским дипломатам неоднократно приходится разъяснять, что суть поправки к 79-й статье Конституции РФ сводится к тому, что "международные обязательства, которые Россия добровольно брала и берет на себя, подписывая соответствующие договоры и соглашения, должны в полной мере соответствовать положениям" основного закона. По его словам, благодаря этому изменению, "разделяется понятие международных обязательств по всем конвенциям, договорам и соглашениям и их интерпретаций теми или иными международными или просто зарубежными структурами" и Россия "вовсе не обязана соглашаться с той трактовкой, которую будут давать даже добронамеренные, не говоря уже о злонамеренных, интерпретаторах международно-правовых положений".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.