Нацсовет по ТВ проверит телеканал "112 Украина" из-за высказываний Медведчука

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украины" из-за высказываний главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука относительно инициатив президента России Владимира Путина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

"Вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизации распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

Проверка, добавили в пресс-службе регулятора, назначена из-за комментариев Виктор Медведчука, который "положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации". В частности, высказывание Медведчука касалось статьи Владимира Путина об истории Второй мировой войны, опубликованной в "Российской газете". "Виктор Медведчук оценивает инициативу президента страны-агрессора как такую, которая позволит прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза, - подчеркнули в Нацсовете. - То есть в передаче звучит только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва, и которая не дает всестороннего анализа и трактовки политики Советского Союза во Второй мировой войне".

В четверг регулятор также назначил внеплановую проверку телеканала "1+1" по причине невыполнения языкового законодательства во время трансляции российского комедийного сериала "Кухня".

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, в частности "Интеру", "112. Украина", ICTV и другим, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.