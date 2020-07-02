Мадуро поздравил Путина с итогами голосования по поправкам к Конституции РФ

ГАВАНА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил граждан России и ее президента Владимира Путина с результатами голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом в четверг говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина и отважный российский народ с демонстрацией примера гражданской и политической сознательности и глубокой приверженности демократии в процессе голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, состоявшегося 1 июля 2020 года", - говорится в документе.

Власти Венесуэлы назвали голосование "новым этапом в укреплении российских институтов демократии", а также подтвердили свою заинтересованность в "продолжении углубления всеобъемлющих отношений и стратегического альянса с Москвой".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.