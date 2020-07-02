ЕС и Великобритания прервали очередной раунд переговоров по Brexit из-за разногласий

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit) из-за разногласий. Об этом сообщил в четверг журналистам в Брюсселе информированный источник в Еврокомиссии.

"Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу", - заявил он. Нынешний раунд стартовал в понедельник и стал первой после карантина личной встречей групп переговорщиков со стороны ЕС во главе с Мишелем Барнье и Великобритании во главе с Дэвидом Фростом.

"Между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров", - заявил ранее в четверг Барнье.

Серьезные разногласия

Представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост сообщил, что возможность личной встречи, первой с момента начала пандемии коронавируса нового типа, добавила диалогу "дополнительную глубину и гибкость", однако признал, что по ряду вопросов прийти к общему знаменателю вновь не удалось.

"Мы завершили наши дискуссии по широкому кругу вопросов в рамках переговоров, продлившихся чуть более трех дней. Переговоры были всеобъемлющими и полезными, но на них также проявились значительные различия, которые остаются между нами по ряду важных вопросов", - приводит слова Фроста агентство PA.

Как ранее сообщали обе стороны, наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя их несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.