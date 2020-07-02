США выразили обеспокоенность в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, не уточнив, о каких именно сообщениях идет речь.

"Соединенные Штаты продолжают выступать за честную конкуренцию идей и кандидатов, за свободные и справедливые выборы и за мирную, демократическую передачу власти. Россияне, как и другие народы, заслуживают возможность принимать решения о форме правления, о свободных и справедливых выборах, об уважении прав человека, о равноправии в рамках закона", - сказала она.

Отдельно Ортэгус отметила изменения в Конституцию РФ, "потенциально позволяющие президенту [России Владимиру] Путину оставаться у власти до 2036 года". Она также повторила позицию США по ситуации на Украине и в Крыму.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции. Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, он отметил, что "это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны". Как отметили эксперты, голосование прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб о нарушениях, которые требовали бы рассмотрения на заседании Центризбиркома, не поступало.