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Власти США оштрафовали фирму Alexion Pharmaceuticals, обвинив ее в даче взяток в России

Также компания давала взятки должностным лицам в Турции

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Правительство США оштрафовало американскую фармацевтическую компанию Alexion Pharmaceuticals, обвинив ее дочерние фирмы в даче взяток должностным лицам в России и Турции. Об этом сообщила в четверг федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Согласно изложенной ею информации, базирующаяся в Бостоне (штат Массачусетс) Alexion Pharmaceuticals "согласилась выплатить более $21 млн" для урегулирования претензий со стороны федеральных властей США. Как утверждает комиссия, дочерняя компания Alexion Pharmaceuticals в России (Alexion Russia) несет ответственность за "ненадлежащие выплаты в 2011-2015 годах официальным лицам системы здравоохранения России" в целях продвижения на местном рынке лекарственного препарата Soliris ("Экулизумаб").

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