Пашинян поздравил Путина с проведением голосования по поправкам к конституции

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с успешным проведением всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"Поздравляю вас с успешным проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это событие имеет принципиальное значение для дальнейшего укрепления российской государственности", - отмечается в поздравительном послании премьер-министра Армении.

По словам Пашиняна, изменения в Конституции РФ, которые были одобрены большей частью российского общества, создают условия для дальнейшего прогресса и социально-экономического развития страны. "Желаю вам и братскому народу России мира, благоденствия и процветания", - говорится в послании Пашиняна.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.