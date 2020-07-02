Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", - сказал Лукашенко, слова которого приводи агентство "БелТА".

Комментируя заявление МИД Франции, который назвал задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях, Лукашенко отметил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с запада". "Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли?", - сказал Лукашенко. По его словам, идет страшная конкурентная борьба. "И нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", - убежден глава государства.