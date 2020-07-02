Президент Гондураса выписан из больницы, куда был помещен из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 2 июля. Состояние президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, госпитализированного в июне из-за заражения коронавирусом, значительно улучшилось, и в четверг глава государства был выписан из больницы. Об этом сообщает газета El Heraldo со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

Отмечается, что после выписки президент должен будет несколько дней оставаться дома и продолжать лечение до полного выздоровления.

В Гондурасе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 марта. На настоящий момент количество инфицированных в республике составляет 20 262, число умерших от вызываемого вирусом заболевания - 542, выздоровели 2 123 пациента.