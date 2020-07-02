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Brexit

ЕС не намерен добиваться соглашения с Великобританией "любой ценой"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом указала на необходимость сохранения целостности внутреннего рынка Евросоюза

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Евросоюз не намерен любой ценой добиваться соглашения с Великобританией о будущих отношениях после выхода страны из состава сообщества, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"На председательство Германии в ЕС (с 1 июля по 31 декабря) выпадает решающая фаза переговоров по Brexit", - сказала фон дер Ляйен. "Хочу ясно сказать, что мы хотим достигнуть соглашения, поэтому мы работаем усиленно над этим, но не любой ценой", - сказала она, отметив необходимость сохранения целостности внутреннего рынка ЕС.

"В Германии мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы прийти к результату. Но мы должны готовиться и к другому сценарию", - предупредила со своей стороны Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexitФон дер Ляйен, Урсула
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