Пенс: США считают неприемлемым закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают неприемлемым закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый на этой неделе парламентом Китая. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс.

"Закон об обеспечении национальной безопасности, который был принят Китаем и сейчас применяется в Гонконге, представляет собой отход от международных соглашений и в конечном счете неприемлем для свободолюбивых народов по всему миру, - указал Пенс в интервью телекомпании CNBC. - Президент [США Дональд] Трамп недвусмысленно заявил о том, что мы будем вносить изменения в наши торговые отношения с Гонконгом и мы будем и впредь высказываться в поддержку населения Гонконга и в поддержку прав человека в Китае".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно ему, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.