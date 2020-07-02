Миссия ОБСЕ обеспокоена ужесточением властями Приднестровья правил пересечения границы

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Миссия ОБСЕ в Молдавии выразила "серьезную обеспокоенность" ужесточением из-за пандемии правил пересечения границы властями непризнанного Приднестровья, что спровоцировало в четверг стихийный митинг на мосту между городами Рыбница (Приднестровье) и Резина (Молдавия). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства в Facebook.

"Этот шаг несет тяжелые последствия для населения и негативно влияет на укрепление доверия в процессе урегулирования. Нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше", - приводятся в заявлении слова главы миссии Клауса Нойкирха.

Недовольство людей вызвало решение властей непризнанной республики аннулировать пропуска, которыми пользовались жители приграничных населенных пунктов, чтобы ездить на работу на правый берег. Теперь, по возвращении домой, их обязали отбывать 14-дневный карантин. "Хотя для предотвращения распространения COVID-19 необходимы меры, связанные с охраной здоровья, должен существовать работающий механизм, позволяющий людям добираться до места работы, получать доступ к медицинским услугам и другим неотложным нуждам даже во время пандемии", - отметил дипломат. Миссия ОБСЕ также призвала Тирасполь ликвидировать все КПП, установленные за последние пять месяцев.

Кишинев и Тирасполь

Восстановить свободное передвижение людей также потребовала в четверг вице-премьер Молдавии Крестина Лесник. По ее словам, эти меры напрямую коснулись приблизительно 48 900 жителей приграничных населенных пунктов.

Позицию Приднестровья объяснил лидер региона Вадим Красносельский, отметив, что в последнее время коронавирус проникает на левый берег в основном из Молдавии. "Для меня в приоритете жизни людей. Все остальное второстепенно. Последние два дня отмечается незначительный рост распространения инфекции. Практически во всех выявленных случаях заражения инфицированные имели отношение к соседнему государству - работа, выезды, иные контакты", - цитирует Красносельского его пресс-служба.

По его словам, Молдавия небезопасна с точки зрения распространения коронавируса. "Не стоит забывать о том, что Молдова в мире отнесена к "красной зоне". Мы должны это учитывать при взаимоотношениях", - отметил он.