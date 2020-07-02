СМИ: Сенат Конгресса одобрил введение санкций против Китая

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса в четверг единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщила в четверг газета USA Today.

Законопроект, в частности, предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В среду аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила Палата представителей. Однако этот документ несколько отличался от версии, принятой еще ранее, 25 июня, Сенатом. В связи с этим верхняя палата должна была повторно рассмотреть законопроект. После одобрения в Сенате документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Предусматривается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом ранее воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и обещал ответить санкциями.