Суд в США выдал ордер на арест направляющихся в Венесуэлу нефтетанкеров Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия в четверг удовлетворил просьбу американской прокуратуры наложить арест на направляющиеся в Венесуэлу иранские нефтетанкеры. С соответствующим постановлением корреспондент ТАСС ознакомился базе данных суда.

В среду вашингтонский прокурор Зия Фаруки подал соответствующий иск о гражданской конфискации, в котором утверждается, что владелец судов иранский бизнесмен Махмуд Маданипур связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и якобы организовывает поставки топлива, в том числе и в Венесуэлу, через сеть подставных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах с целью избежать обнаружения и обойти санкции США.

В постановлении говорится, что американским властям разрешается "в кратчайшие сроки конфисковать имущество ответчика и передать его в исключительную юрисдикцию этого суда". "Суд ознакомился с ходатайством о выдаче ордера на арест имущества <...>, признает, что существует достаточно оснований полагать, что собственность ответчика является зарубежным активом иностранной террористической организации КСИР, которая занимается планированием и совершением связанных с терроризмом преступлений <...> против США, граждан и жителей Соединенных Штатов <...>", - отмечается в документе.

С помощью данного судебного процесса американские власти надеются не только предотвратить доставку иранского топлива в Боливарианскую Республику, но и лишить Тегеран доходов от реализации груза и предотвратить будущие поставки. Четыре нефтетанкера - Bella, Bering, Pandi и Luna - отправились в Венесуэлу в прошлом месяце.

В августе прошлого года федеральный суд округа Колумбия сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который позднее сменил название на Adrian Darya 1. 4 июля 2019 года власти Гибралтара задержали этот иранский танкер, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено.