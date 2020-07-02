Опрос: 85% американцев намерены принять участие в президентских выборах в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Большинство американских избирателей (85%) намерены принять участие в президентских выборах в ноябре. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг итоги опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута.

Еще 10% участников опроса сообщили, что, вероятно, проголосуют. 3% выразили сомнения, что примут участие в голосовании и лишь 1% опрошенных заявил, что не намерен голосовать на выборах.

На вопрос о том, за кого они готовы отдать свой голос, 53% высказались в поддержку бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, а 41% поддержали президента Дональда Трампа. В то же время 50% участников опроса заявили, что не намерены в день голосования поддерживать Дональда Трампа, а 39% - не намерены поддерживать Джозефа Байдена.

"Половина всех зарегистрированных избирателей заявляет о нежелании поддержать Трампа, - отметил, комментируя итоги опроса, руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей. - На выборах 2016 года Трамп продемонстрировал, что способен преодолеть проблемы, однако в канун предстоящих выборов у него крайне ограничено поле для маневра. Для победы ему нужно будет попытаться переубедить тех, кто сейчас не склонен оказать ему поддержку".

В опросе, проходившем в период с 26 по 30 июня, приняли участие 733 зарегистрированных избирателя. Уровень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,6 процентных пункта.

Поддержка кандидатов

Джозеф Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, уже гарантировал свое выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, поскольку заручился поддержкой 2 196 делегатов национального съезда партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа. Для победы в пером туре голосования на съезде претенденту необходимы голоса 1 991 делегата.

Дональд Трамп заручился поддержкой 2 012 голосов делегатов национального съезда республиканцев, который запланирован на 24-27 августа в городах Шарлотт (штат Северная Каролина) и, вероятно, Джексонвилл (штат Флорида). Для выдвижения его кандидатом от Республиканской партии на пост президента необходима поддержка 1 276 делегатов съезда.