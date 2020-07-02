Социальное дистанцирование будет обязательным на приеме в Белом доме на День независимости

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Соблюдение норм социального дистанцирования будет контролироваться на приеме по случаю Дня независимости США (4 июля) в Белом доме. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телекомпании CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Для того, чтобы сохранить здоровье и безопасность тех, кто посетит [прием по случаю Дня независимости], мы будем контролировать соблюдение социальной дистанции", - подчеркнул он. Дир отметил, что в силу ограничений, вызванных пандемией коронавируса, праздничное мероприятие будет отличаться от тех, что проводились в предыдущие годы. Согласно данным СNN, на прием в резиденции американского президента Дональда Трампа приглашены по большей части врачи, медперсонал, сотрудники сил правопорядка и работники других служб, участвующих в борьбе с распространением коронавируса.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, на входе посетителям будут раздавать специальные наборы, включающие защитные маски, антисептики и спиртовые салфетки. Кроме того, сотрудники, встречающие гостей, будут обеспечены запасом одноразовых перчаток и защитных масок, которые они будут регулярно менять. СNN отмечает, что прием по случаю Дня независимости станет первым крупным мероприятием, проводимым в стенах Белого дома с начала пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 128,4 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.