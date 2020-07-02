Макрон исключил повышение налогов во Франции

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Процесс восстановления после санитарного кризиса во Франции будет тяжелым, но не будет основан на повышении налогов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью региональным изданиям, опубликованном в четверг.

"Я верю, что курс, который я избрал в 2017 году, остается верным. Но мы не можем пренебрегать международными потрясениями и начавшимся экономическим кризисом. Окончание летних каникул будет тяжелым и нам нужно к этому подготовиться", - сказал глава государства.

Макрон заявил, что планирует сосредоточиться на восстановлении экономики, социальной, природоохранной и культурной сфер жизни страны. В первую очередь он планирует провести преобразования в системе здравоохранения, затем "провести работу для старшего поколения", то есть завершить реформу пенсионной системы. Затем президент планирует поддержать молодежь, представители которой, по его словам, "сильнее всех пострадали от кризиса" и на рынке труда "их ждут закрытые двери". Однако, отвечая на вопрос, планируют ли власти изыскать дополнительные средства за счет повышения налогов, он заявил, что "это было бы глубокой ошибкой", поскольку Франция "и так одна из стран с самыми высокими налогами".

Президент подтвердил, что планирует увеличить допустимое количество рабочих часов, которое, согласно принятому 20 лет назад закону, составляет 35 в неделю. "Нельзя претендовать на статус страны, которая добивается независимости, восстановления социальной, экономической и экологической среды и в то же время быть страной, где люди трудятся меньше всех в Европе", - отметил он.

"Отчасти это была неправильная подача с моей стороны. Иногда я считал, что надо поскорее провести некоторые реформы. Но это возможно лишь через диалог. У меня большие планы в отношении нашей страны и иногда могло казаться, что я хочу провести реформы против людей", - констатировал Макрон, говоря о забастовках, протестах и беспорядках, охвативших страну с 2018 года на фоне реформы трудового законодательства и пенсионной реформы.