WP: в США подана жалоба на Facebook за предвзятое отношение к темнокожим сотрудникам

ТАСС, 2 июля. Афроамериканец Оскар Венесзи, ранее занимавший должность менеджера в компании Facebook, и два кандидата на трудоустройство, которым было отказано в приеме на работу, подали жалобу в Комиссию США по обеспечению равных возможностей при найме на работу за предвзятое отношение компании к темнокожим сотрудникам в вопросах приема на работу, оплаты труда и повышения по службе. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

"Пожертвования миллионов долларов правозащитным организациям не смывают и не оправдывают несправедливость, неравенство и враждебность, с которыми сталкиваются темнокожие сотрудники Facebook каждый день, когда им отказывают в должностях, для которых они крайне квалифицированы, когда их несправедливо оценивают большинство белых сотрудников, когда им отказывают в повышении", - говорится в тексте жалобы.

Представитель Facebook, комментируя жалобу, подчеркнул стремление компании создать комфортную среду для всех сотрудников. "Мы воспринимаем всерьез все заявления о дискриминации и расследуем каждый случай", - заявил он.

Ранее американские компании Starbucks, PepsiCo, Coca-Cola, один их ведущих в США операторов сотовой связи Verizon, британо-голландский лидер рынка пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. К бойкоту присоединились продавцы одежды и инвентаря для спорта и туризма REI, The North Face, Eddie Bauer и Patagonia, джинсов Levi Strauss, производители мороженого Ben & Jerry's и шоколада Hershey's, а также американский филиал японского автомобилестроительного гиганта Honda. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.