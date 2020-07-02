Президент Сербии сообщил, что не видит решения косовского вопроса

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не считает возможным урегулирование косовского конфликта в обозримом будущем. Такую точку зрения он озвучил в четверг в эфире национального телевидения РТС.

"Я не вижу решения [косовской проблемы]", - сказал он. Отвечая на вопрос, требует ли Запад признать независимость самопровозглашенного Косова до конца текущего года, сербский лидер констатировал: "Каждый год, уже семь лет подряд, я подвергаюсь давлению, чтобы юридически обязывающее соглашение было подписано до конца года".

18 июня Вучич во время визита в Белград главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что Сербия не намерена признавать независимость Косова в обмен на выгодное финансовое предложение и вступление в Евросоюз.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова высказываются свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Переговоры о приеме Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года. Внешнеполитический курс республики предусматривает вступление в сообщество при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружественных отношений с Россией.