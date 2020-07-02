Законодатели-демократы упрекнули Трампа в мягкотелости по отношению к России

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер выступили с утверждением, согласно которому американский президент Дональд Трамп "слишком мягок" по отношению к России. Заявление законодателей было распространено в четверг по итогам закрытого брифинга, посвященного вопросу о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

"Защита войск - основная цель разведки. Это должно иметь такое же значение для главнокомандующего. Любые сообщения об угрозе нашим военнослужащим должны быть тщательно расследованы", - отметили законодатели. "Эти сообщения стали достоянием общественности в контексте того, что президент слишком мягок по отношению к [российскому лидеру] Владимиру Путину, когда речь идет о НАТО, Группе семи, Крыме, Украине и продолжающемся подрыве неприкосновенности наших выборов", - утверждают Пелоси и Шумер.

По их мнению, ВС США было бы лучше, если бы "президент Трамп проводил больше времени за чтением регулярных брифингов и меньше занимался планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации".

Брифинг для руководства Конгресса провели в четверг главы разведслужб страны. Как проинформировало агентство Associated Press, на мероприятии, в частности, присутствовали глава Центрального разведывательного управления Джина Хэспел и директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, восемь законодателей от обеих партий, среди которых Пелоси, Шумер, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также руководители профильных комитетов обеих палат американского законодательного органа.

Газета The New York Times разместила 26 июня на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал это ложью и "абсолютной уткой". МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал на своей странице в Twitter, что разведка США признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.