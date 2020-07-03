Правящая в Японии партия выступила против организации визита Си Цзиньпина

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) выступила против организации государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина на фоне ситуации вокруг закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

В партии намерены подготовить соответствующую резолюцию и представить ее правительству. Документ будет содержать призыв отменить отложенную из-за коронавируса поездку китайского лидера в Японию. В ЛДП также выражают серьезную озабоченность в связи с ростом числа арестов в Гонконге на фоне принятия закона. Кроме того, депутаты требуют проработать ряд мер по защите проживающих в Гонконге японских граждан.

Правительство Японии ранее с большим энтузиазмом относилось к подготовке визита китайского лидера, который, по словам премьер-министра Синдзо Абэ, должен был открыть "новую главу" в отношениях двух стран. Си Цзиньпина ожидали в Японии ориентировочно в апреле, однако его приезду помешала пандемия нового коронавируса в КНР. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в июне заявлял, что пока рано говорить о проработке новой даты визита председателя КНР.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.