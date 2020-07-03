В МИД Японии заявили, что продолжат упорные переговоры с РФ по вопросу мирного договора

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено продолжать вести упорные переговоры с РФ по вопросу мирного соглашения в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Что касается переговоров по мирному договору, то они ведутся на уровне правительств двух стран. В соответствии с договоренностями между премьер-министром [Синдзо] Абэ и президентом [Владимиром] Путиным мы намерены продолжать вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, предусматривающей подписание мирного договора после решения территориального вопроса", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать поправку к Конституции РФ, предусматривающую в том числе запрет на отчуждение территорий страны.

В четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что принятие поправок к конституции не окажет влияния на переговорный процесс с Японией по мирному договору. Он подчеркнул, что РФ "ведет переговоры с Японией не об островах, а о заключении мирного договора, договора о мире, дружбе, добрососедстве, сотрудничестве".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Чтобы поправка вступила в силу, ее должны были поддержать больше половины участников голосования. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправку к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.