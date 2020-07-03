AP: власти Нью-Йорка пытаются начать новое разбирательство по делу экс-соратника Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Прокуратура округа Нью-Йорк (находится в одноименном американском штате) пытается оспорить вынесенное в 2019 году решение суда, согласно которому было прекращено разбирательство в отношении Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Прокуратура в марте прошлого года предъявила Манафорту обвинения в финансовых махинациях, в том числе в "осуществлении в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформлении подложных документов с целью незаконного получения миллионов долларов". Его адвокаты настаивали, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее были предъявлены их клиенту в других судах, ему уже был вынесен приговор. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одни и те же нарушения. В декабре 2019 года суд согласился с доводами адвокатов и прекратил разбирательство.

Теперь прокуратура пытается оспорить данное решение. Она подала апелляцию, в которой подчеркивает, что суть обвинений отличается от тех преступлений, за которые Манафорта наказали ранее. Прокуратура еще в апреле заявляла, что старается отменить вынесенное постановление. Из-за пандемии коронавируса суд получил указанные документы только сейчас, отмечает агентство.

Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта 2019 года суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Манафорта почти к четырем годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта 2019 года суд в Вашингтоне приговорил его к трем годам и шести месяцам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

В мае текущего года Манафорт из-за пандемии был освобожден из тюрьмы в штате Пенсильвания. Оставшуюся часть заключения ему разрешили отбывать дома. Адвокаты ранее уведомили суд, что их клиент находится в зоне риска в плане возможных последствий заражения коронавирусом и должен быть переведен под домашний арест.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Занимающий ее в настоящее время Сайрус Вэнс представляет Демократическую партию США. Трамп и Манафорт являются республиканцами.