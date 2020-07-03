Интернет-провайдеры Гонконга должны будут содействовать полиции без ордера

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 июля. /ТАСС/. Поставщики интернет-услуг в Гонконге в случае необходимости должны будут оказывать содействие полиции, согласно новому закону об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщила в пятницу газета South China morning post.

"Раньше правоохранительные органы должны были получать судебные постановления, прежде чем обращаться с запросами к провайдерам. Сейчас же новый закон наделяет полицию полномочиями запрашивать компании о помощи напрямую, и нам придется это делать", - цитирует издание председателя Гонконгской ассоциации провайдеров интернет-услуг Ленто Ипа.

Речь идет о расследовании случаев, касающихся угрозы нацбезопасности: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами. Полиция отныне сможет обращаться к интернет-пользователям и провайдерам, в том числе социальных сетей, с требованием удалять ту или иную информацию и оказывать содействие в расследовании.

По мнению аналитиков, это нарушит ситуацию с обеспечением конфиденциальности и свободы информации в гонконгском сегменте Всемирной паутины. Это также может поставить в затруднительной положение операторов международных социальных сетей, таких как Facebook, которые имеют представительства в Гонконге, но базируются за рубежом.

Как отмечает газета, новый закон также дает полиции полномочия исследовать электронные устройства, которые могут содержать улики, касающиеся угрозы нацбезопасности.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот правовой акт, вызвавший критику на Западе, нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв госвласти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района идет формирование особых силовых органов с широким кругом полномочий.