Болтон заявил, что Трамп неохотно заслушивал касавшиеся России доклады

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп неохотно заслушивал доклады подчиненных, касавшиеся России, и выражал недовольство некоторыми их предложениями, направленными против Москвы. Такую версию событий озвучил в четверг бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу СNN.

"Думаю, у меня достаточно шрамов от того, что я упоминал вещи о России, которые он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон. Коснувшись действий сотрудников администрации США, он отметил: "Были предприняты шаги, чтобы ответить на угрозы со стороны России, думаю, это важно, но обычно по ходу этого президент ворчал и выражал недовольство". Трамп объявил о назначении Болтона помощником по национальной безопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.

В среду телеканал CNN выступил с утверждением со ссылкой на источники, что Трамп не раз выражал сомнения в достоверности предоставляемых ему разведданных, касающихся РФ. Он также якобы требовал объяснить, почему разведывательное сообщество "концентрируется на России".

Трамп ранее не раз заявлял, что рассчитывает "поладить с Россией". Некоторые представители его администрации отмечали необходимость более активного взаимодействия Москвы и Вашингтона.