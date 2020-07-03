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Американское диппредставительство не будет сворачивать контакты с оппозицией Гонконга

Генеральный консул США в Гонконге Хэнском Смит подчеркнул, что дипломаты взаимодействуют по всем направлениям

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 июля. /ТАСС/. Американское диппредставительство в Гонконге не намерено отказываться от контактов с местными оппозиционными политиками после вступления в силу нового закона о защите национальной безопасности в этом специальном административном районе. Об этом заявил генеральный консул США в Гонконге Хэнском Смит в опубликованном в пятницу интервью газете South China morning post.

Он ответил решительное "нет" на вопрос, изменит ли дипмиссия порядок своей работы и способ взаимодействия с представителями местной оппозиции после принятия закона. "Мы - дипломаты и взаимодействуем по всем направлениям", - подчеркнул он.

"Конечно, мы не согласны со всеми, с кем встречаемся. Но когда мы встречаемся с членами проправительственного лагеря, является ли это сговором? Почему тогда это должен быть сговор, когда мы встречаемся с кем-то из оппозиции?", - отметил Смит.

Дипломат подверг критике принятый Пекином закон, который нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. "Это ужасно... Это плохой закон, который существенно подрывает высокую степень автономии Гонконга", - считает он.

Ранее, по сообщениям местных СМИ, сотрудники американского генконсульства неоднократно были замечены в компании оппозиционных политиков Гонконга, поддерживающих антиправительственное протестное движение. Дипломаты США, впрочем, не скрывали этих фактов, утверждая, что контакты с разными представителями гонконгских кругов - это "часть их работы".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, а также создание в специальном административном районе органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

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