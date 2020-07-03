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Помпео призвал власти Белоруссии провести честные и свободные выборы

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в связи с отмечаемым Днем независимости Белоруссии призвал власти страны провести честные и свободные выборы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

"Поздравляю всех белорусских граждан с Днем независимости. <...> Мы призываем правительство страны сделать все в их силах, чтобы обеспечить честные и свободные выборы. Это включат право на участие в кампании [широкого] круга кандидатов, право на мирные собрания, на открытый и честный подсчет голосов", - сказал Помпео.

По его словам, фундаментальные свободы необходимы для обеспечения независимости и суверенитета республики. Помпео отметил, что США воодушевлены развитием двусторонних отношений и привержены содействию по развитию и диверсификации белорусской экономики.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.

Теги
БелоруссияСШАПомпео, Майкл (Майк)
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