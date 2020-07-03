Сенаторы в США выступили за раскрытие зарубежными СМИ информации о регистрации иноагентами

ТАСС, 3 июля. Ряд американских сенаторов хотят обязать зарубежные СМИ, зарегистрированные в качестве иностранных агентов, публично раскрывать данную информацию, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение. Об этом говорится в обнародованном в четверг законопроекте членов Сената Конгресса США.

С соответствующей инициативой выступили демократы Камала Харрис (от штата Калифорния) и Ричард Блюментал (от штата Коннектикут), а также республиканцы Джон Корнин (от штата Техас) и Бен Сасс (от штата Небраска). Они полагают, что данное предложение может быть принято в качестве поправки к Закону о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA).

"Если иностранные государства распространяют пропаганду, американцы имеют право знать это, - заявила Харрис. - Эта поправка требует от иностранных агентов четко раскрывать свой статус для читателей, телезрителей и радиослушателей. Такая транспарентность поможет потребителям информации судить о ее источнике, что особенно важно в преддверии президентских выборов".

В США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). В соответствии с ним любое физическое или юридическое лицо, которое работает на территории США, представляя интересы иностранной стороны - правительства, политической партии, компании или какого-либо гражданина - и вовлечено в политическую деятельность, должно быть зарегистрировано в качестве иностранного агента.

В случае сокрытия факта работы на иностранную сторону, отказа от регистрации или нарушения каких-либо положений FARA предусматриваются наказания в виде "штрафа до $10 тыс. или тюремного заключения сроком не более чем на пять лет". "Иностранный гражданин, который будет осужден за нарушение или намерение нарушить какое-либо положение FARA, подлежит депортации", - предупреждает Минюст.