В США назвали "ужасными системами" российские "Буревестник" и "Посейдон"

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. США считают, что океанская многоцелевая система "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" должны быть охвачены новым договором с Россией об ограничении стратегических вооружений. Об этом заявил спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В своем Twitter Биллингсли разместил в четверг ссылку на статью в журнале Forbes от 1 июля. В публикации приводилось мнение, что зафиксированное 22-23 июня над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов могло быть связано якобы с испытаниями российских вооружений.

"Надеюсь, это не так. Мы неоднократно предупреждали, что "Посейдон" и "Буревестник" - ужасные системы, - говорится в записи спецпредставителя США. - Ответственна [Россия] или нет за последний (якобы превышение радиационного фона - прим. ТАСС) инцидент, это подчеркивает, что России необходимо избавиться от данных проектов. Большая трата денег". "[Вооружения] не охвачены Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений. Новое соглашение должно [охватить]", - считает Биллингсли.

Международная система мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 июня, что российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких угрожающих ситуаций на северо-западе страны. В концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) рассказали ТАСС, что атомные электростанции России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.

ДСНВ

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Вашингтон в свою очередь заявляет о необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в апреле, что российская сторона готова к диалогу с американскими коллегами по новым перспективным разработкам, включая гиперзвуковое оружие.