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Испания откроет 4 июля границы с 12 из 15 стран, которые рекомендовал ЕС

С субботы Испанию смогут посещать жители Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Испании начинает 4 июля постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза и фигурируют в первом списке рекомендуемых Советом ЕС. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВД королевства.

"В случае Китая, Марокко и Алжира открытие границ зависит от того, поведут ли себя эти страны по принципу взаимности и откроют ли вновь свои границы для жителей Испании", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что с субботы Испанию смогут посещать "жители Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая".

Испания открыла закрывавшиеся из-за пандемии границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, с Португалией - 1 июля.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

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АвстралияЯпонияРуандаТунисКанадаГрузияТаиландЧерногорияИспанияУругвайСербияРеспублика КореяНовая Зеландия
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