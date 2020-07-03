Посол США в России не располагает информацией о возможном обмене Пола Уилана

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан заявил, что не располагает информацией о возможности обмена Пола Уилана, осужденного за шпионаж против РФ, на россиян, находящихся в заключении в США.

"Представители СМИ много раз задавали мне вопрос о возможности так называемого обмена в ситуации Пола. Но мне нечего сказать по этому поводу, поскольку я считаю, что российская судебная система должна обеспечить правосудие в этом деле, рассмотрение которого было никуда не годным", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу РБК.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что сторона защиты не стала обжаловать приговор Уилану и он уже вступил в силу. По его словам, те 2-3 месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Он не признал вину и считает свое уголовное дело провокацией российских спецслужб.