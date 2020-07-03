Глава администрации Гонконга назначила судей для рассмотрения дел о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в пятницу назначила группу из шести судей, наделенных полномочиями рассматривать дела в соответствии с новым законом о национальной безопасности. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Имена судей не раскрываются. Уточняется, что они выбраны после консультаций с главным судьей Гонконга и членами нового Комитета по национальной безопасности, в котором Лам председательствует.

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Закон нацелен на предотвращение актов сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. Он предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

В соответствии с документом, глава гонконгской администрации вправе назначать судей для рассмотрения дел, связанных с нацбезопасностью. В четверг главный судья Гонконга Джеофри Ма заявил, что решение по поводу кандидатуры судей должно приниматься исключительно на основе их квалификации и профессиональных качеств, и призвал не политизировать этот вопрос.

Между тем критики закона усматривают в нововведении угрозу подрыва независимости судебной системы этого специального административного района Китая, который наделен правами расширенной автономии.

Предполагается, что связанные с нацбезопасностью дела будут рассматриваться преимущественно в самом Гонконге в рамках местной судебной системы, основанной на нормах английского права. В некоторых отдельных случаях китайская прокуратура сможет брать на себя расследование "особо серьезных" дел, некоторые суды будут проходить в закрытом режиме.