МИД КНР опроверг заявления Помпео о "подневольном труде" в Синьцзяне

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Утверждение госсекретаря США Майкла Помпео об использовании подневольного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая является необоснованным и не учитывает реальных фактов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Помпео и некоторые другие американские политики прибегают к фальсификации, когда речь идет о Синьцзяне. <…> Они выступают с беспочвенными обвинениями, грубо вмешиваясь во внутриполитические вопросы нашей страны, в связи с чем Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест, - сообщил он на регулярном брифинге. - Что касается обвинений в принудительном труде, они созданы из ничего, на пустом месте, без учета реальных фактов".

Как уточнил представитель МИД КНР, трудовое законодательство Китая в равной мере защищает права всех граждан, в том числе представителей национальных меньшинств, проживающих в Синьцзяне. "У всех в Китае есть право свободно перемещаться и по собственной воле выбирать сферу занятости, - отметил Чжао Лицзянь. - Мы настаиваем, чтобы американская сторона оперировала подлинными фактами".

Ранее Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении КНР, стремясь "обратить вспять" политику Пекина. По его словам, Вашингтон "решительно реагирует на действия китайцев сразу по нескольким направлениям, и одно из них - это вопрос о подневольном труде [в Синьцзяне]".