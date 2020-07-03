Пекин обвинил США в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Китай проводит военные учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море в соответствии со своим исконным суверенным правом и не приемлет критику этих действий от США, которые являются главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайские ВС проводят военные учения и имеют на это право, поскольку действуют с учетом национального суверенитета, - подчеркнул он на брифинге. - Более того, некоторые страны, не имеющие каких-либо территорий в Южно-Китайском море, выбирают эту акваторию для проведения масштабных маневров, пытаясь продемонстрировать свою военную мощь. Их и следует считать главным дестабилизирующим фактором".

Как уточнил представитель МИД КНР, оспариваемые у Китая другими государствами Парасельские острова (острова Сиша) - "исконная китайская территория", по данному вопросу "не существует абсолютно никаких пререканий".

Ранее Министерство обороны США выразило обеспокоенность решением КНР провести с 1 по 5 июля военные учения около Парасельских островов в Южно-Китайском море. Согласно распространенному заявлению, Пентагон "следит за действиями Пекина", которые "дестабилизируют ситуацию".

Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются причиной многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.